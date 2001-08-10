На Сахалине разыграли Кубок области по кудо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кубок Сахалинской области по виду спортивного единоборства кудо прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Звание сильнейших оспаривали спортсмены в возрасте 11 лет и старше из островного региона, а также Хабаровского и Приморского краёв.
По итогам соревнований победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Максим Суняйкин, Ярослав Анкудинов, Артём Хапочкин, Семён Погорелов, Маргарита Ильиных, Даниил Токтаров, Тимофей Кочетков, Руслан Ильиных, Батыр Шартланов, Роман Трофименко, Артём Чурмешев, Василиса Гончарук, Алексей Теленков, Максим Фокин, Артём Жидков, Ярослав Пачин, Иван Цёмка, Василиса Гончарук, Арсений Сотников, Шамиль Малаев, Евгений Перехожев и Алина Никулина.
В командном зачёте победу одержали представители Анивы. На втором месте расположились томаринские спортсмены. Тройку лидеров замкнули кудоисты из Долинского района.
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