Сахалинцев приглашают на областной чемпионат по многоборью ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат Сахалинской области по многоборью ГТО пройдёт в островном регионе 23 и 24 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Принять участие в соревнованиях могут все желающие в возрасте 18 лет и старше. Состязания будут разбиты на три группы: «женщины 18 лет и старше», «мужчины 18-34 года» и «мужчины 35 лет и старше».
23 марта состязания пройдут в анивской спортшколе по плаванию «Авангард» (г. Анива, ул. Калинина, 91). Спортсменов будет ожидать три круга трёхминутного комплекса. Каждый круг включает в себя плавание на дистанцию 50 метров и выполнение максимального количества повторений бёрпи на протяжении оставшегося времени. Регистрация на месте проведения начнётся в 9:00. Парад открытия в 9:30. Старт в 10:00.
24 марта старты состоятся в стенах спорткомплекса «Гидрострой» (г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, 11). Сахалинцам предстоит на скорость выполнить серию из 12 упражнений. Это 2 км гребли на тренажёре, 50 приседаний с гирей, 40 махов гири, 30 повторений на пресс, 20 бёрпи, рывок гири для мужчин и толчок для женщин на 10 повторений, 1 км на беговой дорожке, рывок гири для мужчин и толчок для женщин на 10 повторений, 20 бёрпи, 30 повторений на пресс, 40 махов гири и 50 приседаний с гирей. Регистрация на месте проведения начнётся в 9:00. Парад открытия в 9:30. Старт в 10:00.
Подать заявку на участие можно по номеру телефона +79140847979 – Николай. Регистрация бесплатная. Количество слотов ограничено.
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