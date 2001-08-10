Юные сахалинские пловцы определили сильнейших на областных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по плаванию среди мальчиков и девочек 2011-2013, 2014-2015 годов рождения прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За награды состязаний в 25-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта боролись более 400 ребят из Холмска, Поронайска, Охи, Ноглик, Корсакова, Южно-Курильска и областного центра.

Юных спортсменов ожидали дистанции 50, 100, 200 и 400 метров вольным стилем, 50, 100 и 200 м брассом, 50, 100 и 200 м на спине, 50, 100 и 200 м баттерфляем, 100 и 200 м комплексным плаванием, а также смешанные эстафеты 4х50 м вольным стилем и 4х50 м комплексным плаванием.

Представительница Южно-Сахалинска Алиса Колядина завоевала на соревнованиях пять золотых медалей – в плавании на 50 и 100 метров на спине, 100-метровке вольным стилем и в составе смешанных команд в двух эстафетах.

- Довольна результатом, на некоторых дистанциях было тяжеловато – давно не плавала. Мой основной стиль – спина. Как пришла заниматься плаванием – именно на спине далось легче всего, - поделилась подробностями 12-летняя Алиса. – В этом виде спорта я уже шесть лет. Моя бабушка работала тренером, и я решила попробовать. Сначала очень не понравилось, а потом втянулась.

По итогам стартов сильнейшие пловцы отправятся на всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята» в Хабаровск.

С результатами состязаний можно ознакомиться во вложении.