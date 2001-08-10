Тихоокеанское
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16:28, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы подключились к Всероссийскому спортивному зимнему марафону "Сила России"

Сахалинцы подключились к Всероссийскому спортивному зимнему марафону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе проведено уже более 50 спортивно-массовых мероприятий. Марафон проходит во всех без исключения районах Сахалинской области, особенно активны такие муниципальные образования как Южно-Курильский, Хомский, Невельский, Тымовский и Углегорский городские округа. Спортивными мероприятиями охвачены школьники, студенты, работающая молодежь, люди старшего возраста.

В декады Марафона вовлечено уже более тысячи человек, наша цель – три тысячи участников. Искренне надеюсь, что результат будет более масштабным. Уже проведены «Лыжные выходные», включая старт проект «Горные лыжи в школу», массовые физические зарядки на открытом воздухе, мастер-классы по единоборствам, впереди -  коньки, «Шахматные выходные», «Неделя женского здоровья», в финале Марафона — «Большая семейная спортивная масленица».

Сегодня на площадке Политехнического колледжа СахГУ открыты показательные тренировки проекта «Zа самбо». Самбо – это уникальный отечественный вид единоборств, неотъемлемая часть культуры и системы воспитания граждан России. Проект «Zа Самбо» на площадке Политехнического колледжа СахГУ мы развиваем вместе с депутатом Городской Думы, координатором данного проекта в регионе Кардашом Иваном Валентиновичем. Отмечу, что «Zа Самбо» - это часть большой работы, инициированной и поддерживаемой Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, работы, направленной на развитие массового спорта и спорта высших достижений.

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