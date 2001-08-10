Тихоокеанское
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11:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Александр Алябьев завоевал четыре медали на чемпионате России

Сахалинец Александр Алябьев завоевал четыре медали на чемпионате России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Таштаголе завершился чемпионат России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Представитель Сахалинской области Александр Алябьев завоевал четыре медали в каждой из заявленных дисциплин.
Борьбу за награды вели спортсмены из восьми регионов страны в четырех дисциплинах: слаломе-гиганте, слаломе, супергиганте и супер-комбинации, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Заезды в слаломе-гиганте, супергиганте и супер-комбинации принесли Александру Алябьеву (тренер Александр Назаров) три серебряные медали. Первым и трехкратным чемпионом России стал представитель Москвы Алексей Бугаев (тренер Александр Назаров).

Золото спортсмену центра спортивной Сахалинской области принес слалом. Здесь Алябьев оставил позади Александра Юшкова из Красноярского края и Ивана Васильева из Санкт-Петербурга.

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