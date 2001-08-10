Гонки с препятствиями на Сахалине открыли новый сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федерация гонок с препятствиями Сахалинской области провела гонку с препятствиями в формате Indoor Light (Индор Лайт) на площадке спорткомплекса «Гидрострой». Соревнования прошли для тех, кто впервые пробует себя в новом формате – все задания были упрощены и облегчены, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменов ждали препятствия на силу, скорость, координацию и выносливость в индивидуальном формате. При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания и начислялось штрафное время.

Победителями соревнований стали Александра Елагина и Ярослав Парахин из Корсакова. Второе место заняли Екатерина Пуговкина (Корсаков) и Александр Мирошниченко (Южно-Сахалинск). Бронза у Ирины Кручинкиной и Артура Ковальчук из Южно-Сахалинска.

31 марта 2024 года состоится первый этап серии «OCR INDOOR/OUTDOOR» в спортивном комплексе «Гидрострой». Регистрация на официальном сайте.