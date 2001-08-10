В сахалинском парке "Россия – моя история" стартовала неделя спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В южно-сахалинском филиале исторического парка «Россия – моя история» стартовала неделя островного спорта. До 3 марта посетители смогут узнать, как развивалось спортивное движение в регионе, какие виды активностей популярны сейчас, чем удивляют сахалинские спортшколы и какие объекты появятся в области в будущем, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Мы очень рады начать неделю спорта в рамках выставки «Сахалинские традиции». Большая команда министерства и его подведомственных организаций долго трудились над экспозицией, чтобы ответить на все вопросы посетителей о сахалинском спорте: как все начиналось, кто стоял у истоков, какие виды спорта развиваются в регионе, какие крупные старты принимали на сахалинской земле, кто из спортсменов достиг высоких результатов на всероссийском и международном уровнях и многие другие. Интересно будет не только гостям, но и жителям Сахалина, - рассказал заместитель министра спорта островного региона Станислав Тюрин.
Для посетителей подготовили не только информационные стенды, но и интерактивные зоны, которые помогут приобщиться к спорту. На выставке можно отработать хоккейные навыки, поиграть в керлинг, а также с помощью очков виртуальной реальности прокатиться по склонам «Горного воздуха», совершить прыжки с парашютом, на лыжах с трамплина, опробовать трассу для мотокросса и не только.
- Я была на подобной выставке в Москве на ВДНХ. Там представлены регионы, а здесь более локально и детально рассказывается о каждой отрасли Сахалинской области. Выставка очень понравилась, особенно залы спорта – нам все показали, рассказали и дали почувствовать себя профессиональными спортсменами – я совершила прыжок на лыжах с трамплина! Обычный человек, то есть «не спортсмен», в реальности так не может, а с очками это стало возможным, - поделилась впечатлениями ученица Гимназии №2 Южно-Сахалинска Анастасия Скачкова.
Выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» торжественно открылась в конце января. Она рассказывает об истории и культуре островного региона, развитии ключевых отраслей экономики, достижениях в образовании, медицине, строительстве, социальной политике, туризме и спорте. Зрители могут познакомиться с макетами крупных энергетических и сельскохозяйственных объектов, беспилотными летательными аппаратами, фотохроникой и информационными стендами.
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