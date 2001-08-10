В Южно-Сахалинске прошла юбилейная спартакиада ко Дню защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская федерация по армейскому рукопашному бою при поддержке регионального отделения ДОСААФ России провели пятую юбилейную спартакиаду посвящённую «Дню защитника Отечества». Участников ждали соревнования по рукопашному бою в возрасте от 8 до 17 лет и стрельбе из пневматической винтовки, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- «День Защитника Отечества» символизирует героическую историю нашей страны, нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны. В нём воплощена наша признательность верным сынам и дочерям нашего Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за нашу родную землю, за наш народ, с честью и победой проходил через любые испытания. Мы, проводя такие мероприятия, готовим нашу будущую молодёжь к защите нашей Родины. Умение защищать себя, свою семью, свою Родину – одна из главных задач, поставленных нашим президентом Владимиром Путиным, - отметили президент сахалинской федерации АРБ Евгений Пряхин и заместитель РО ДОСААФ России Игорь Пожарский.

В поединках по армейскому рукопашному бою сошлись 112 бойцов военно-спортивных клубов «Викинг», «Буесть», «Триумф», «Русичи», а также федерации всестилевого каратэ, джиу-джитсу, панкратиона Сахалинской области.

По результатам этапа победителями в своих категориях среди младших спортсменов стали Дмитрий Савин («6-7 лет, весовая категория до 27 кг», федерация панкратиона), Иван Алексеев («8-9 лет, до 27 кг», ВСК «Буесть»), Данил Акантьев («8-9 лет, до 30 кг», СК «Триумф»), Олег Кобозов («8-9 лет, до 33 кг», ВСК «Буесть»), Сергей Тупонин («8-9 лет, до 36 кг», ВСК «Викинг»), Федор Губенко («8-9 лет, 39+ кг», федерация панкратиона).

Среди бойцов в возрасте от 10 до 11 лет золото завоевали Иван Алексеев (до 30 кг, федерация всестилевого каратэ), Матвей Обризаненко (до 33 кг, федерация панкратиона), Егор Беляков (до 36 кг, СК «Триумф»), Дмитрий Дорожкин (до 39 кг, СК «Триумф»), Иван Кенин (до 42 кг, федерация всестилевого каратэ), Алексей Попович (до 45 кг, СК «Триумф»), Алексей Владимиров (свыше 45 кг, ВСК «Викинг»).

В категории «12-13 лет» лучшие результаты показали Родион Руссу (до 36 кг, ВСК «Викинг»), Кирилл Бодров (до 40 кг. 1 место, СК «Триумф»), Леон Корзун (до 44 кг, ВСК «Буесть»), Олег Андрющенко (до 52 кг, федерация панкратиона), Владимир Гречко (свыше 52 кг, СК «Триумф»).

Среди юношей в возрасте от 14 до 15 лет победителями стали Максим Цыплин (до 45 кг, СК «Триумф»), Антон Самохвалов (до 55 кг, ВСК «Буесть»), Александр Волчков (до 60 кг, СК «Триумф»), Ашот Амбарцумян (до 65 кг, СК «Триумф»). Среди юношей в возрасте 16-17 лет лучший результат у Алиамбета Батырова (до 80 кг, СК «Триумф»).

В пулевой стрельбе состязания проходили не только в личном, но и в командном зачетах. Впервые к упражнениям допустили спортсменов в возрасте от 8 до 11 лет.

Победителями в тире стали Дмитрий Ким (8-13 лет, ВСК «Викинг») и Ашот Амбарцумян (14-17 лет, федерация джиу-джитсу г. Южно-Сахалинска).

В возрастной группе «8-13 лет» в командном зачете первое место у ВСК «Викинг», второй результат у СК «Триумф», третьими стали стрелки ВСК «Буесть».

Среди команд в возрасте от 14 до 17 лет золото у представителей федерации джиу-джитсу г. Южно-Сахалинска, серебро завоевали стрелки ВСК «Викинг», бронза у ВСК «Буесть».