Сахалинцев приглашают отметить День зимних видов спорта на катке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовятся отметить Всероссийский день зимних видов спорта. В рамках празднования 2 марта для всех желающих будут организованы бесплатные массовые катания в дворце спорта «Кристалл».

Гости могут выбрать один из пяти вечерних сеансов. В целях безопасности находиться на катке одновременно могут не более 70 человек, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Сбор участников в 18:30. Церемония открытия в 19:00.

До 1 марта действует предварительная запись на каждый сеанс:

19:15 – 20:00 – 1 сеанс (предварительная запись по ссылке https://forms.yandex.ru/u/65dbb9a3693872004f244745/)

20:15 – 21:00 – 2 сеанс (https://forms.yandex.ru/u/65dbb9f6d04688f9134b5bcb/)

21:15 – 22:00 – 3 сеанс (https://forms.yandex.ru/u/65dbba02f47e73f8f16800e7/)

22:15 – 23:00 – 4 сеанс (https://forms.yandex.ru/u/65dbba0e43f74ff92cecbef9/)

23:15 – 00:00 – 5 сеанс (https://forms.yandex.ru/u/65dbba1a3e9d082d3d2417f6/)

На открытии гостей ждут выступления фигуристов и розыгрыш призов от Олимпийского комитета. Для тех, у кого нет коньков, предусмотрен бесплатный прокат.