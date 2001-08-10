Сахалинские чир спортсменки открыли сезон региональными соревнованиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовали региональные чемпионат и первенство, а также фестиваль по чир спорту «Зимний». В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменок из Охи, Невельска, Корсакова, Холмска и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Чир спорт на Сахалине развивается потрясающими темпами – это один из самых массовых видов спорта, который доступен всем. Хочу сказать большое спасибо всем тренерам, которые воспитывают наших детей и показывают им тот путь в жизни, по которому надо идти, – по пути движения, развития и спорта! – приветствовал участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
По словам председателя региональной федерации чир спорта Кристины Лях, это первый старт сезона и отборочный этап к чемпионату и первенству России, которые пройдут в мае в Москве. Сегодня спортсменки в возрасте от шести лет и старше выступали в фестивальной и всех танцевальных программах чир спорта.
- Мне нравится этот вид спорта тем, что он совмещает в себе и гимнастику, и акробатику, и танцевальные элементы. У нас в Охе это довольно популярное направление, я занимаюсь уже два года. Соперницы сильные, но мы уверены в своих номерах и вполне можем попасть в тройку сильнейших, - отметила охинка Таисия Журавлева.
Чир спорт – официально признанный в 2015 году вид спорта, который относится к сложно-координационным. Для него характерны чрезвычайно высокие требования к технике движений и качеству ловкости. С 2016 года признан самостоятельной дисциплиной Международным олимпийским комитетом. Официально чир спортом в России занимается 83677 человек.
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