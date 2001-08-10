Сахалинцы состязались в очередном этапе плавательного марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел четвертый этап «Сахалинского плавательного марафона» в дисциплине «супер-спринт». Мероприятие посвятили памяти бессменного участника сахалинских марафонов Алексея Жданова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены состязались в заплывах на 400 метров.

Старты проходили в семи возрастных категориях от 18 до 60 лет и старше, а также в отдельной группе среди пловцов, имеющих специальную подготовку по спортивной дисциплине «Плавание» - категории «PRO».

По результатам заплывов лучшее время среди женщин показали Нина Казимирова (06:46,90 секунды, PRO), Мария Винник (10:14,05, 18-39 лет), Наталья Скворцова (08:47,22, 40-49), Елена Сурмина (08:26,10, 50+).

Среди мужчин победителями стали Антон Чмелев (06:05,77, PRO), Вадим Титов (07:18,99, 18-39), Константин Шевченко (06:53,19, 40-49), Сергей Лупач (06:25,98, 50-59) и Игорь Малев (07:36,46, 50+)

«Сахалинский плавательный марафон» стартовал в ноябре 2023 года. Тогда спортсмены плыли стометровку. С каждым этапом дистанция будет увеличиваться. На финальных заплывах в апреле участники преодолеют 800 метров.