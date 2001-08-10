Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2024
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12:31, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на автомобильные гонки "Импульс"

Сахалинцев приглашают на автомобильные гонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После четырехлетнего перерыва на аэродром Пушистый возвращаются автомобильные гонки "Импульс". Мероприятие пройдет 24 февраля в 11:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В дисциплине "Ралли-спринт" в четырех классах выступят 40 гонщиков. Старт первого заезда в 11:10.

Приглашаем стать свидетелями зрелищного события!

Вход свободный.

Справки по телефону (4242) 62-57-05.

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