В Южно-Сахалинске рассказали, как подготовить лыжи к марафону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре провели мастер-класс по подготовке беговых лыж в преддверии марафона памяти Игоря Фархутдинова. Своим опытом по работе с инвентарем поделились тренеры спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта. Они сделали акцент на стиле прохождения трассы – в этом году спортсмены могут преодолеть дистанцию не только коньковым, но классическим ходом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Подготовка лыж для «конька» и «классики» практически одинаковая. Просто в последнем случае используется мазь. Поскольку температуры во время проведения марафона часто колеблются, то я рекомендую любителям остановиться на переходных мазях – твердых или жидких. Также стоит приехать заранее и прокатиться по трассе, если есть возможность, сделать это несколько раз. А еще я посоветую брать с собой теплые мази, - отметила тренер Олеся Заболотская.
На сегодняшний день на марафон заявились более 600 человек – это спортсмены, которые побегут 30 и 50 км. Позже откроется регистрация для участников в возрасте до 18 лет. Организаторы ожидают, что в этом году к юбилейному марафону присоединятся более 1000 человек.
Напомним, сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова пройдет 8 и 9 марта. Регистрация на соревнования продолжается на сайте марафона https://skisakhmarathon.ru/. Общий призовой фонд составит 4 500 000 рублей.
Старт дадут в поселке Лесное Корсаковского района. Финиш состоится в городском парке имени Гагарина.
Организаторы сахалинского лыжного марафона правительство Сахалинской области, центр спортивной подготовки Сахалинской области, школа зимних видов спорта, Russialoppet.
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