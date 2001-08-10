На Сахалине завершился чемпионат России по сноуборду среди глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли заключительные старты чемпионата России по спорту глухих (сноуборд). В финальный день состязаний спортсмены выступили в дисциплине «сноуборд-кросс», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- В «кроссе» у нас участвуют 19 сноубордистов – восемь женщин и 11 мужчин. Сахалинскую область представляют Юлия Лебедева и Алексей Алексеев. Они пока не очень опытны в этой дисциплине, но у них все еще впереди, - рассказал главный судья на финише Алексей Желтов.

На старт выходят одновременно четыре сноубордиста. Им предстоит на скорость проехать по искусственным фигурам специально подготовленной трассы: роллам, ютангам, трамплинам и контруклонам.

- Я занимаюсь сноубордом уже девять лет и участвую во всех дисциплинах. Но особенно хорошо мне удаются слалом-гигант и сноуборд-кросс. Очень понравился чемпионат, рада возможности побывать в столь отдаленном уголке нашей страны, - поделилась впечатлениями представительница Санкт-Петербурга Александра Тарасова.

Золото в сноуборд-кроссе среди женщин завоевала Александра Тарасова, серебро у Эллы Шевляковой, бронза у Веры Егоровой.

Победителем среди мужчин стал Алексей Игнатенко, второй результат у Дмитрия Казакова, замкнул тройку лидеров Станислав Соколов.

По результатам трех дней чемпионата в общем командном зачете первое место у представителей Москвы, вторую строчку заняли сноубордисты из Санкт-Петербурга, третью – спортсмены из Свердловской области.

Развитие в стране не только олимпийского, но и паралимпийского движения, а также массового спорта - одна из задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.