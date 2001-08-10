Сахалинский легкоатлет завоевал бронзу первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владислав Трегубов завоевал бронзовую медаль первенства России по легкой атлетике в помещении. Соревнования прошли в Тольятти и собрали более 750 участников из 65 регионов страны в возрасте до 20 лет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.

Место в тройке лидеров легкоатлет завоевал благодаря успешному выступлению в забеге на 60 метров. Дистанцию сахалинец преодолел за 06.97 секунды.

Владислав Трегубов является спортсменом центра спортивной подготовки Сахалинской области и воспитанником Константина Крымского – тренера спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени Эрика Комнацкого.