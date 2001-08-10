На Сахалине определили сильнейших юных самбистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования собрали более 100 спортсменов из разных уголков островного региона в возрастных категориях 12-14 и 14-16 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По итогам состязаний сильнейшими в своих возрастных и весовых группах стали Алексей Резников, Владислав Шевченко, Аймат Мусалиев, Илья Гарбовский, Хван Сен Чер, Тимур Хан, Ермолай Якимов, Роман Гарибов, Дмитрий Панов, Ярослав Желонкин, Хван Сен Чер, Максим Пивоварчик, Нуриэль Бердикулов, Даниэль Бердикулов, Егор Вострухин, Вячеслав Бисембаев, Богдан Тяпшев, Таисия Теряева, Карина Кожевникова, Альбина Саломатина, Виктория Анисимова, Гусланам Юлдошева, Софья Лыськова, Диана Саченко, Регина Ершова, Виктория Анисимова и Вероника Макеева.

С полным списком призёров и победителей можно ознакомиться по ссылке.

По результатам турнира сформирована сборная команда Сахалинской области, которая представит островной регион на первенстве ДФО по самбо.