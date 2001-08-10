Аделина Сотникова и Данис Зарипов провели мастер-классы для сахалинских фигуристов и хоккеистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках эстафеты флага I Зимних международных игр «Дети Приморья» на Сахалине, для воспитанников островных отделений хоккея и фигурного катания организовали встречи с именитыми спортсменами – Данисом Зариповым и Аделиной Сотниковой.

Трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов провел небольшую тренировку и игру с юными хоккеистами. На протяжении всего времени почетный гость приободрял спортсменов, давал им полезные советы и наставления.

- Я помню себя в их возрасте - когда даже просто видел или здоровался с крутыми мастерами спорта – я был счастлив и получал огромный заряд энергии от них, готов был просто горы свернуть! После таких мероприятий начинаешь еще больше работать над собой, внимать каждому слову и проявлять себя с еще более сильной стороны, - отметил Данис Зарипов. – Сегодня я увидел тот самый огонь в их глазах и, я уверен, что многие из этих ребят достигнут хороших результатов в их профессиональной спортивной карьере.

В конце тренировки чемпион мира по хоккею провел автограф-сессию, подарил тренеру сахалинцев новые клюшки, а одному из самых ярких игроков вручил свою.

- Мне все очень понравилось. Классно, что нам предоставили такую возможность познакомиться с таким значимым спортсменом. Больше всего запомнилась часть тренировки, где мы выбивали шайбы – я остался один и меня отметили. Теперь я могу похвастаться тем, что у меня есть клюшка Даниса Зарипова, - поделился впечатлениями хоккеист «Кристалла» и «Сахалинских акул» Дамир Ушаков.

Следом на лед вышли фигуристы во главе с первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы, серебряной медалисткой первых юношеских Олимпийских игр Аделиной Сотниковой. Чемпионка отработала со спортсменами различные элементы катания, а в завершении выступила с небольшой импровизационной программой.

- Это моя вторая встреча с вашими спортсменами, и мне очень приятно, что сегодня здесь есть мальчишки и девчонки, которые были на моем мастер-классе пять лет назад. Очень сильно заметен прогресс и желание заниматься фигурным катанием. Это здорово и очень приятно на душе, ведь ты понимаешь, что все эти визиты и мастер-классы проходят не зря – ты заряжаешь детей и подаешь им достойный пример, - резюмировала Аделина Сотникова.

Фото - Оргкомитет МСИ «Дети Приморья»