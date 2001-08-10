Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2024
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15:46, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские тхэквондисты завоевали 17 медалей соревнований в Хабаровске

Сахалинские тхэквондисты завоевали 17 медалей соревнований в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями 17 медалей открытого фестиваля по тхэквондо ВТФ «Кубок президента федерации тхэквондо Хабаровского края», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования собрали более 300 участников из Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной и Сахалинской областей.

В копилке островной команды по итогам турнира оказались 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.

Первые места заняли Артём Бульвин, Денис Гон, И Те Хо, Владислав Кузнецов, Леонид Шуйский, Виктор Сон, Владимир Соколов, Маргарита Елисеева и Мадина Халатова. Вторыми стали Платон Пак, Павел Смиреннов, Алёна Пак, Анна Чертова, Иван Конюхов и Марина Галько. На третью ступень пьедестала поднялись Богдан Яловец и Руслан Ковалёв.

Также Денису Гону вручили кубок «За лучшую спарринговую технику».

Саян Кулалидинов был отмечен наградой «За волю к победе».

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