Сахалинские тхэквондисты завоевали 17 медалей соревнований в Хабаровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы стали обладателями 17 медалей открытого фестиваля по тхэквондо ВТФ «Кубок президента федерации тхэквондо Хабаровского края», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования собрали более 300 участников из Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной и Сахалинской областей.
В копилке островной команды по итогам турнира оказались 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды.
Первые места заняли Артём Бульвин, Денис Гон, И Те Хо, Владислав Кузнецов, Леонид Шуйский, Виктор Сон, Владимир Соколов, Маргарита Елисеева и Мадина Халатова. Вторыми стали Платон Пак, Павел Смиреннов, Алёна Пак, Анна Чертова, Иван Конюхов и Марина Галько. На третью ступень пьедестала поднялись Богдан Яловец и Руслан Ковалёв.
Также Денису Гону вручили кубок «За лучшую спарринговую технику».
Саян Кулалидинов был отмечен наградой «За волю к победе».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня Сахалинские энергетики презентовали книгу РусГидро для детей
09:56 Сегодня Поронайские пожарные потушили гаражи
09:22 Сегодня "Грин Агро-Сахалин" присоединилась к национальному проекту
09:03 Сегодня Во Владивостоке оторвало льдину со школьниками
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
10:59 9 Февраля Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
09:11 9 Февраля Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
17:02 8 Февраля В Поронайском районе продолжается благотворительная акция по раздаче наваги
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 16:16 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
- 10:48 Вчера В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
- 14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
- 11:04 13 Февраля Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?