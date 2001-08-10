Сахалинки завоевали пять медалей первенства ДФО по эстетической гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по эстетической гимнастике завершилось в Хабаровске. За звание сильнейших спортсменок боролись более 300 гимнасток из Приморского, Хабаровского, и Камчатского краёв, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Команды из островного региона выступали в соревнованиях в трёх возрастных группах. Они смогли достойно продемонстрировать своё мастерство и завоевать три серебряные награды. Этого результата добились команды «Мира» (14-16 лет), «Мерцание» (12-14 лет) и «Камелия» (10-12 лет).

Теперь сахалинок ждёт первенство России, которое пройдет в Красноярске.

В рамках дальневосточного первенства прошёл еще один турнир по эстетической гимнастике. В нём золотые медали завоевали островные команды «Кристалл» (8-10 лет) и «Феерия» (12-14 лет).