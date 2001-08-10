Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2024
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15:35, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинки завоевали пять медалей первенства ДФО по эстетической гимнастике

Сахалинки завоевали пять медалей первенства ДФО по эстетической гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по эстетической гимнастике завершилось в Хабаровске. За звание сильнейших спортсменок боролись более 300 гимнасток из Приморского, Хабаровского, и Камчатского краёв, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Команды из островного региона выступали в соревнованиях в трёх возрастных группах. Они смогли достойно продемонстрировать своё мастерство и завоевать три серебряные награды. Этого результата добились команды «Мира» (14-16 лет), «Мерцание» (12-14 лет) и «Камелия» (10-12 лет).

Теперь сахалинок ждёт первенство России, которое пройдет в Красноярске.

В рамках дальневосточного первенства прошёл еще один турнир по эстетической гимнастике. В нём золотые медали завоевали островные команды «Кристалл» (8-10 лет) и «Феерия» (12-14 лет).

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