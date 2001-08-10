Тихоокеанское
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12:04, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на мастер-класс по подготовке беговых лыж к марафону

Сахалинцев приглашают на мастер-класс по подготовке беговых лыж к марафону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты СШОР зимних видов спорта олимпийского резерва приглашают спортсменов на мастер-класс по подготовке беговых лыж к сахалинскому марафону памяти И.П. Фархутдинова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинские тренеры расскажут об особенностях подготовки инвентаря к марафону 15 февраля. Мастер-класс пройдёт в лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Вход свободный и не требует регистрации.

- В прошлом году мы в первый раз попробовали провести так называемый урок. Получили положительный отклик. Спортсмены и любители не только посмотрели и послушали, как готовят лыжи тренеры СШОР зимних видов спорта, но еще и поделились друг с другом опытом, - отмечают организаторы.

Напомним, сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова пройдёт 8 и 9 марта. Регистрация на соревнования продолжается. Общий призовой фонд составит 4 500 000 рублей. Старт будет дан в поселке Лесное Корсаковского городского округа. Финиш состоится в городском парке имени Гагарина.

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