Сахалинцам стало проще получить налоговый вычет за занятия спортом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 января 2024 года Федеральная налоговая служба России упростила порядок подачи документов для получения налогового вычета. Так, все необходимые документы в ФНС теперь могут подать организации и индивидуальные предприниматели, которые предоставляли медицинские, образовательные и физкультурно-оздоровительные услуги, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Для этого указанным организациям необходимо сообщить о готовности организаций (учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную, медицинскую деятельность, деятельность в области физической культуры и спорта к информационному взаимодействию с налоговыми органами в электронном виде.

Все соответствующие приказы ФНС России, в том числе, об утверждении форм и форматов унифицированных документов, подтверждающих фактические расходы граждан размещены на официальном сайте ФНС России (раздел «Нормативные правовые акты, изданные и разработанные ФНС России»).

Напомним, что с 2022 года сахалинцы и курильчане могут возместить свои расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, исходя из налогового вычета на доходы физических лиц. Получить «спортивный» вычет можно также за расходы детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет.

Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. В него попадают организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие физкультурно- оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработке тренировочных планов и программ занятий физкультурой.

Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги (например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн), он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.