Сахалинские гимнасты завоевали 11 медалей на первенстве Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники Евгения Канеки и Ольги Сперанской - Михаил Дворников, Максим Тихомиров и Александр Сперанский - успешно выступили на первенстве Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Старты проходили в Благовещенске и собрали представителей Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и Чукотского автономного округа.

По результатам соревнований Максим Тихомиров (1 юношеский разряд) завоевал золото в выступлении на перекладине и в вольных упражнениях, в многоборье сахалинец стал серебряным призером.

Бронзовую медаль состязаний завоевал Александр Сперанский (МС) за упражнение в опорном прыжке.

Больше всех медалей привез домой Михаил Дворников (КМС). У гимнаста золотые медали в выступлениях на кольцах, коне, перекладине и в многоборье, серебро за брусья и бронза за опорный прыжок.

Высокие результаты на первенстве ДФО позволили Михаилу Дворникову стать представителем Дальнего Востока на первенстве России, которое пройдет в апреле в Уфе.