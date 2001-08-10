Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2024
Сейчас 23:07
91,08|98,15|66,91
Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан
11:17, | Новости спорта Сахалина и Курил

Футбольная команда ПСК "Сахалин" начала подготовку к сезону

Футбольная команда ПСК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда отправляется на предсезонные сборы в Новороссийск. Тренировки начнутся с 17 февраля и будут разделены на два этапа. На первом этапе будут сыграны 2 товарищеские игры с командами «Авангард» из Курска и «Акрон-2» из Тольятти. Эти матчи покажут уровень подготовки как новых игроков, так и основы команды, которая сохранилась, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе клуба.

На втором этапе будет уделяться больше внимания тактическим элементам и физической подготовке. Также пройдут товарищеские матчи с командами «Вологда» «Енисей-2» и «Динамо» из Санкт-Петербурга

- Наша главная задача стабилизировать состав перед сезоном. Мы продлили контракты с 12 игроками и подписали 8 новых футболистов, которые имеют опыт в первой и второй лигах. Также в этом сезоне состав пополнится 4 молодыми сахалинцами, воспитанниками местной школы по футболу. Последний отрезок прошлого чемпионата показал, что команда может показывать хорошие результаты, будем стараться еще больше прогрессировать и побеждать. На сегодня команда укомплектована на 98 процентов, - рассказал главный тренер Юрий Дроздов.

Продлятся сборы до конца марта. Дата завершения зависит от календаря чемпионата, который уже формируется

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?