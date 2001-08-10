Сахалинцев приглашают поучаствовать в международной акции по обливанию холодной водой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск во второй раз присоединится к международной спортивно-патриотической акции по обливанию холодной водой «Быть здоровым – это модно», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Мероприятие пройдёт 24 февраля одновременно в 35 регионах России, а также Приднестровье, Сербии, Абхазии, Сирии и странах Ближнего Востока. Участниками события станут более 5000 человек.

В Южно-Сахалинске акция состоится в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина на стадионе «Космос».

С каждым городом будет организован телемост, благодаря которому зрители и участники смогут наблюдать друг за другом.

Акция будет включать ряд «инсталляций» и обширную программу для гостей события. Его кульминацией станет массовое обливание холодной водой, в котором сможет принять участие любой желающий в возрасте от 5 лет и старше. Перед началом обливания всем участникам подарят памятные футболки, а все желающие смогут угоститься горячим чаем с пирожками.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 22 февраля включительно (количество мест ограничено).

Начало культурной программы, а также выдача футболок и инвентаря стартуют в 20:00. Обливание холодной водой – в 21:35.

Все участники акции получат сувенирную продукцию. Для гостей будет организована выдача горячего чая с пирожками.