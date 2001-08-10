Сахалинская область примет соревнования Зимних Игр Паралимпийцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в этом году пройдут с 16 по 28 марта в трех городах страны: Южно-Сахалинск, Ханты-Мансийск и Миасс. В соревнованиях примут участие сильнейшие сборные команды из разных регионов России, в том числе клубные команды по следж-хоккею, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в 2023 году стали самым крупным соревнованием по адаптивным видам, проведенным за последнее время. Более 4500 человек из 82 субъектов страны стали участниками тех Игр. Были побиты 5 мировых и 14 европейских рекордов, установлено 50 рекордов России, представители 76 субъектов стали победителями или призерами Игр. Поэтому на Зимние Игры мы также возлагаем большие надежды, - отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Медали спортсмены разыграют в шести видах спорта: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд-кросс, керлинг на колясках и следж-хоккей.

- Регионы, в которых пройдут состязания, зарекомендовали себя как отличные организаторы спортивных мероприятий. Конечно, мы отмечаем востребованность такого формата соревнований для паралимпийцев, поэтому практику проведения Игр необходимо продолжать и поддерживать. Была проведена большая работа всеми членами организационного комитета. Игры Паралимпийцев – это важная площадка для поддержания соревновательной практики наших спортсменов, - сказал заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.