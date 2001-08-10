Сахалинцы готовятся к предстоящему этапу Кубка России по волейболу на снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До старта сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу остался один день. Островной регион впервые примет столь масштабные старты по этому виду спорта, и организаторы вовсю ведут подготовку к предстоящим всероссийским соревнованиям, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Для турнира подготовили площадку на средней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Чтобы проводить состязания по снежному волейболу, она должна соответствовать особым требованиям.

- Подготовка площадки – довольно сложный процесс. Все работы растянулись практически на месяц. В последние дни мы занимались выравниваем снежного покрытия. Оно должно быть ровным, без уклонов, с высотой не менее 30 см плотного снега, - рассказала спортивный директор ПСК «Сахалин» Анна Тележук. – Волейбол на снегу начал развиваться в России не так давно, поэтому мы решили не упустить возможность провести эти старты на нашей земле. Уверена, это даст дополнительный стимул к популяризации этого вида спорта на Сахалине.

Участие в Кубке России примут 7 женских и 8 мужских команд, представляющих Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московскую, Брянскую, Сахалинскую области и Москву. Среди именитых спортсменов – чемпион Европы и России, многократный победитель этапов Евротура по волейболу на снегу Тарас Мыськив.

Честь островного региона на турнире будут отстаивать воспитанники сахалинской школы по волейболу. Сейчас они проходят финальную подготовку к предстоящим соревнованиям на «Горном воздухе».

- Очень приятно, что у нас есть возможность играть на профессиональном уровне с командами из других регионов. Прежде я больше играла в классический волейбол и волейбол на песке. Основные отличия от снежного – в покрытии и температуре. Сейчас мы привыкаем, пристреливаемся, пробуем площадку. В ближайшие дни будем выкладываться по максимуму и постараемся показать достойную игру, - рассказала участница сахалинской команды Анастасия Жарова.

Этап Кубка России по волейболу пройдёт в Южно-Сахалинске с 9 по 11 февраля. Ежедневно начало в 9:00 на средней станции СТК «Горный воздух». Церемония открытия соревнований 9 февраля в 14:00. Финальные встречи пройдут 11 февраля. Вход свободный.