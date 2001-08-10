Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2024
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11:10, | Новости спорта Сахалина и Курил

До старта XXV сахалинского лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова остался месяц

До старта XXV сахалинского лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова остался месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за большого количества участников организаторы ограничили регистрацию. На данный момент стартовые пакеты на 50 и 30 километров практически разобраны.

В этом году организаторы подготовили два дня соревнований: классика 8 марта и свободный стиль 9 марта. Старт по традиции состоится в посёлке Лесное, а финиш – в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. В честь юбилея организаторы увеличили призовой фонд марафона, который теперь составляет 4 500 000 рублей.

- Трасса на 30 километров готова. Мы сами прошли её не так давно. Знаю, что сахалинские участники тоже уже готовятся. Инженеры приступают к подготовке лыжни на 50 километров. Также сегодня получили медали и часть стартовых пакетов, - рассказывает директор марафона, руководитель СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Напомним, сахалинский лыжный марафон входит в 29 уникальных соревнований Russialoppet. Регистрация проходит на сайте. Заявки принимаются от участников 18 лет и старше. Также свои силы смогут попробовать юные спортсмены в возрасте от 7 до 10 лет, которые пробегут 1 км. На дистанцию 5 км заявки принимают от спортсменов 11 лет и старше. Участники обязаны предоставить медицинскую справку и страховой полис. Застраховаться можно будет во время получения стартовых номеров. Их выдача начнётся 5 марта в ЛБК «Триумф» (ул. Горького, 25А).

С каждым годом география сахалинского марафона становится шире. На данный момент заявки подали спортсмены из 40 регионов России. Отличительной особенностью сахалинского лыжного марафона является дистанция из точки в точку через горный хребет. Петля 50-километровой дистанции проходит вдоль берега моря и через десять километров поворачивает к горам, чтобы объединиться с полумарафоном.

Организаторы сахалинского лыжного марафона: правительство Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, центр спортивной подготовки Сахалинской области, СШОР зимних видов спорта, Russialoppet.

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