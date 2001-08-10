До старта XXV сахалинского лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова остался месяц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Из-за большого количества участников организаторы ограничили регистрацию. На данный момент стартовые пакеты на 50 и 30 километров практически разобраны.
В этом году организаторы подготовили два дня соревнований: классика 8 марта и свободный стиль 9 марта. Старт по традиции состоится в посёлке Лесное, а финиш – в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. В честь юбилея организаторы увеличили призовой фонд марафона, который теперь составляет 4 500 000 рублей.
- Трасса на 30 километров готова. Мы сами прошли её не так давно. Знаю, что сахалинские участники тоже уже готовятся. Инженеры приступают к подготовке лыжни на 50 километров. Также сегодня получили медали и часть стартовых пакетов, - рассказывает директор марафона, руководитель СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Напомним, сахалинский лыжный марафон входит в 29 уникальных соревнований Russialoppet. Регистрация проходит на сайте. Заявки принимаются от участников 18 лет и старше. Также свои силы смогут попробовать юные спортсмены в возрасте от 7 до 10 лет, которые пробегут 1 км. На дистанцию 5 км заявки принимают от спортсменов 11 лет и старше. Участники обязаны предоставить медицинскую справку и страховой полис. Застраховаться можно будет во время получения стартовых номеров. Их выдача начнётся 5 марта в ЛБК «Триумф» (ул. Горького, 25А).
С каждым годом география сахалинского марафона становится шире. На данный момент заявки подали спортсмены из 40 регионов России. Отличительной особенностью сахалинского лыжного марафона является дистанция из точки в точку через горный хребет. Петля 50-километровой дистанции проходит вдоль берега моря и через десять километров поворачивает к горам, чтобы объединиться с полумарафоном.
Организаторы сахалинского лыжного марафона: правительство Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, центр спортивной подготовки Сахалинской области, СШОР зимних видов спорта, Russialoppet.
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