Тихоокеанское
информационное агентство
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17:07, | Новости спорта Сахалина и Курил

"Ледяные волки" из Поронайска принимают участие в областном турнире "Спорт против подворотни"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове стартовал областной турнир детских дворовых команд "Спорт против подворотни". В этом году в турнире участвуют 9 команд из Макарова, Южно-Сахалинска, Ноглик, Чехова, Тымовского, Поронайска, Анивы, Охи и Смирных.
 
Поронайский городской округ представляют победители муниципального этапа команда "Ледяные волки". Ребята тренируются в микрорайоне "Бумажник". Накануне юные хоккеисты обыграли команду из Тымовского.
 
Земляки желают ребятам успехов и победы в турнире!

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