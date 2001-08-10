Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2024
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10:36, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на турнир "КЭС-БАСКЕТ"

Сахалинцев приглашают на турнир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 9 и 10 февраля пройдет региональный этап всероссийских соревнований среди образовательных организаций Сахалинской области "КЭС-БАСКЕТ" в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу». Площадкой турнира станет универсальный зал учебно-тренировочного центра "Восток", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На паркете встретятся восемь команд юношей и девушек. Они сразятся за право представить Сахалинскую область на дальневосточных стартах, которые пройдут в островном регионе в марте.

Начало соревнований 9 февраля в 10:00. Финальные матчи состоятся 10 февраля в 15:00.

Вход свободный.

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