Сахалинские хоккеисты стали победителями "Золотой шайбы-2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейные команды «Сахалин-2008» и «Сахалин-2009» стали обладателями золотых медалей всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба-2024» в дивизионе «Байкальский» в Нижнем Новгороде, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Островные спортсмены 2008 г.р. выступали под руководством Матея Дубецки. Сахалинцы являются двукратными чемпионами этих состязаний, поэтому приехали в качестве фаворитов. «Сахалин-2008» не оставил ни единого шанса своим соперникам, одержав во всех матчах победы с разницей забитых и пропущенных шайб 33-10.
Подопечные Кирилла Громова из команды «Сахалин-2009» обыграли всех соперников, забив 47 шайб, пропустив при этом лишь шесть.
- Огромная заслуга такой уверенной игры в обороне принадлежит вратарю Александру Федорову. Он провёл безупречные матчи и демонстрировал невероятные сейвы. Отмечу всю команду в целом. Все хоккейные дружины играли тремя «пятерками», а у сахалинцев их было две. Тем ценнее стала победа в соревнованиях, - отметил заместитель директора островной федерации хоккея Валерий Рада.
Теперь хоккеисты «Сахалин-2008» и «Сахалин-2009» примут участие в Суперфинале, матчи которого пройдут в Мытищах в мае-июне 2024 года.
Федерация хоккея Сахалинской области выражает благодарность региональному центру спортивной подготовки и лично директору Алексею Никонову за помощь в организации поездки наших хоккейных команд, а также родителям спортсменов.
Отметим, что всероссийские соревнования «Золотая шайба-2024» продолжатся в других возрастных категория. В группе 2011-2012 г.р. выступят «Морские Львы» из Холмска (тренеры Дмитрий Дулин и Константин Бубирь). Среди команд-мальчиков 2013-2014 г.р. островной регион представят воспитанники тренера Александра Пономарёва «Сахалинские Акулы».
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