12:22, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Спортивная школа "Сахалин" продолжает приём детей в группы художественной гимнастики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ОГАУ ДО Спортивная школа «Сахалин» объявляет дополнительный набор детей с 6-ти лет на этап начальной подготовки в группы художественной гимнастики.
Подать заявление в электронном виде необходимо с помощью портала ГОСУСЛУГИ до 4 марта.
Путь подачи заявления: Главная страница ➡ Образование, дети ➡ Образование ➡ Показать все ➡ Запись в организации спортивной подготовки ➡ Художественная гимнастика ➡ ОГАУ ДО «СШ «Сахалин».
Дополнительная информация по телефону 55-67-57 (Виктория Александровна)
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