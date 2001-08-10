Тихоокеанское
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12:22, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортивная школа "Сахалин" продолжает приём детей в группы художественной гимнастики

Спортивная школа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ОГАУ ДО Спортивная школа «Сахалин» объявляет дополнительный набор детей с 6-ти лет на этап начальной подготовки в группы художественной гимнастики.

Подать заявление в электронном виде необходимо с помощью портала ГОСУСЛУГИ до 4 марта.

Путь подачи заявления: Главная страница ➡ Образование, дети ➡ Образование ➡ Показать все ➡ Запись в организации спортивной подготовки ➡ Художественная гимнастика ➡ ОГАУ ДО «СШ «Сахалин».

Дополнительная информация по телефону 55-67-57 (Виктория Александровна)

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