В сахалинском минспорте чествовали участников V Спартакиады народов РСФСР 1974 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области прошла встреча с участниками V Спартакиады народов РСФСР по случаю 50-летия соревнований. Спортивное ведомство посетили Владимир Забелин, Сергей Частников и Михаил Кройт, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Зональные дальневосточные старты масштабных соревнований прошли в 1974 году в Южно-Сахалинске и собрали спортсменов из Бурятской, Якутской АССР, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской и Читинской областей. По их итогам островная сборная заработала 32 медали и впервые одержала победу в командном зачёте, набрав 1638 очков.

Среди призёров зонального этапа – Владимир Забелин, занявший второе место в состязаниях по биатлону на дистанции 10 км и Сергей Частников, ставший третьим на дистанции 20 км в лыжных гонках среди юниоров. Михаил Кройт выступал на соревнованиях как старший тренер сборной по лыжным гонкам.

Всего на финал V Спартакиады в Красноярский край отправились 29 островных спортсменов. Сахалинцы завоевали четыре медали (3 золотые и 1 серебряную) и заняли 18 место из 51.

- Хочу выразить вам слова благодарности огромный вклад, который вы внесли в развитие физической культуры и спорта нашего региона. Не одно поколение достойных спортсменов выросло, глядя именно на ваши достижения, а также под вашим чутким руководством. Желаю крепкого здоровья, жизненной энергии и дальнейших успехов в жизни! – отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.