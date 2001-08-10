Тихоокеанское
информационное агентство
2 Февраля 2024
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14:11, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине впервые пройдут чемпионат и первенство ДФО по киокусинкай

На Сахалине впервые пройдут чемпионат и первенство ДФО по киокусинкай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область впервые примет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Масштабные соревнования пройдут 3 и 4 февраля в стенах учебно-тренировочного центра «Восток».

За звание сильнейших будут бороться около 700 спортсменов, представляющих Приморский, Хабаровский, Забайкальский и Камчатский края, Еврейскую автономную, Амурскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ, Республику Саха (Якутия).

Начало состязаний 3 и 4 февраля в 9:00. Торжественная церемония открытия пройдёт 4 февраля в 12:00.

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