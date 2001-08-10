Тихоокеанское
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11:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский легкоатлет Михаил Кожаров взял золото первенства России

Сахалинский легкоатлет Михаил Кожаров взял золото первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник корсаковской спортшколы «Триумф» Михаил Кожаров стал победителем первенства России по лёгкой атлетике в помещении и установил новый рекорд Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Ульяновске и собрали 750 спортсменов из всех уголков России. Островной регион на состязаниях представляли Михаил Кожаров, Алексей Жиров (тренеры легкоатлетов Елена Елохина, Сергей Долгов) и Алиса Митрофанова (тренер Константин Крымский).

По итогам стартов Михаил Кожаров стал победителем в беге на 60 метров и установил новый рекорд Сахалинской области. Спортсмен преодолел дистанцию за 6,89 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Родиону Фоменку – 6,93 секунды.

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