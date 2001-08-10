Сахалинский легкоатлет Михаил Кожаров взял золото первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник корсаковской спортшколы «Триумф» Михаил Кожаров стал победителем первенства России по лёгкой атлетике в помещении и установил новый рекорд Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Ульяновске и собрали 750 спортсменов из всех уголков России. Островной регион на состязаниях представляли Михаил Кожаров, Алексей Жиров (тренеры легкоатлетов Елена Елохина, Сергей Долгов) и Алиса Митрофанова (тренер Константин Крымский).

По итогам стартов Михаил Кожаров стал победителем в беге на 60 метров и установил новый рекорд Сахалинской области. Спортсмен преодолел дистанцию за 6,89 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Родиону Фоменку – 6,93 секунды.