Сахалинцев приглашают к участию в соревнованиях «Лёд надежды нашей»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область присоединится к открытым Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Мероприятие пройдёт 11 февраля на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, сообщили ТИА "Острова" в минспорта региона.

Принять участие в состязаниях могут любители от 6 лет и старше, имеющие любую модель коньков и уровень подготовки. Для сахалинцев, у которых нет личного инвентаря, будет работать бесплатный прокат.

Участникам предстоит преодолеть дистанции от 250 до 500 метров на время. Конькобежцев разделят на шесть групп в зависимости от возраста. Дети 2017-2011 годов рождения будут оспаривать победу на промежутке 250 метров. Юноши и девушки 2010 г.р. и старше, а также мужчины и женщины будут соревноваться в своих группах на трассе 500 метров.

Регистрация проходит по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn9HE9Hu7A02oJ_jfyxhjGZBlTCuSZKZEAbte3rrW1Z1OOHw/viewform

Комиссия по допуску участников и выдача нагрудных номеров будет работать 11 февраля с 10:00 до 10:45 на стадионе «Космос».

Церемония открытия состоится в 11:00. Старт – в 11:20.

Участники соревнований должны представить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинское заключение о допуске, полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев.

Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и проекта «Всей семьёй», приуроченного к Году семьи в России, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.