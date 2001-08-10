Сахалинцев приглашают к участию в соревнованиях «Лёд надежды нашей»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область присоединится к открытым Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Мероприятие пройдёт 11 февраля на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, сообщили ТИА "Острова" в минспорта региона.
Принять участие в состязаниях могут любители от 6 лет и старше, имеющие любую модель коньков и уровень подготовки. Для сахалинцев, у которых нет личного инвентаря, будет работать бесплатный прокат.
Участникам предстоит преодолеть дистанции от 250 до 500 метров на время. Конькобежцев разделят на шесть групп в зависимости от возраста. Дети 2017-2011 годов рождения будут оспаривать победу на промежутке 250 метров. Юноши и девушки 2010 г.р. и старше, а также мужчины и женщины будут соревноваться в своих группах на трассе 500 метров.
Регистрация проходит по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn9HE9Hu7A02oJ_jfyxhjGZBlTCuSZKZEAbte3rrW1Z1OOHw/viewform
Комиссия по допуску участников и выдача нагрудных номеров будет работать 11 февраля с 10:00 до 10:45 на стадионе «Космос».
Церемония открытия состоится в 11:00. Старт – в 11:20.
Участники соревнований должны представить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинское заключение о допуске, полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев.
Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и проекта «Всей семьёй», приуроченного к Году семьи в России, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:42 Сегодня В Южно-Сахалинске эвакуируют мешающие расчистке улиц автомобили
- 09:15 Сегодня Скончался руководитель Управления делами губернатора и правительства Сахалинской области
15:18 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел творческий вечер волонтера культуры Оксаны Новик
- 10:55 Сегодня Валерий Лимаренко встретился с новым начальником Росгвардии по Сахалинской области Борисом Чесноковым
- 15:49 26 Января Полноценное движение автобусов в Южно-Сахалинске должны возобновить в субботу, 27 января
09:01 25 Января В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС, автобусы не ходят
- 12:13 26 Января В Южно-Сахалинске запустили кольцевой маршрут и автобус до аэропорта
15:36 26 Января Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 15:57 Сегодня Сахалинский Чехов-центр готовит премьеры для двух сцен театра
- 15:56 Вчера Южносахалинцы поддержали предложенные к голосованию территории для благоустройства
- 11:28 30 Января Сегодня, 30 января, управляющие компании Южно-Сахалинска планируют расчистить от снега 187 дворов
- 09:18 30 Января Почти 6 тысяч жителей Сахалинской области получили услуги по родовым сертификатам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?