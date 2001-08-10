Тихоокеанское
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15:38, | Новости спорта Сахалина и Курил

Продолжается регистрация на массовую лыжную гонку "Лыжня России"

Продолжается регистрация на массовую лыжную гонку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается прием заявок на участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Главным местом старта в Сахалинской области традиционно станет село Троицкое Анивского района. Мероприятие пройдет 10 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Попробовать свои силы на лыжне могут все желающие в возрасте от 2 до 80 лет. Участников ждут дистанции 200 м (для самых младших спортсменов), 500, 1000, а также 5 и 10 км.

Регистрация доступна на сайте Госуслуги. Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска напечатать название мероприятия – «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на мероприятие можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.

Все, кто зарегистрируется таким образом, получат в подарок от Министерства спорта РФ фирменную шапку с логотипом «Лыжни России».

Также заявку на участие можно оставить по ссылке

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Всей семьёй».

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