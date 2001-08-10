Продолжается регистрация на массовую лыжную гонку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается прием заявок на участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Главным местом старта в Сахалинской области традиционно станет село Троицкое Анивского района. Мероприятие пройдет 10 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Попробовать свои силы на лыжне могут все желающие в возрасте от 2 до 80 лет. Участников ждут дистанции 200 м (для самых младших спортсменов), 500, 1000, а также 5 и 10 км.

Регистрация доступна на сайте Госуслуги. Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска напечатать название мероприятия – «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на мероприятие можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.

Все, кто зарегистрируется таким образом, получат в подарок от Министерства спорта РФ фирменную шапку с логотипом «Лыжни России».

Также заявку на участие можно оставить по ссылке.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Всей семьёй».