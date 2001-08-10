Сахалинцы завоевали семь медалей на соревнованиях всероссийского масштаба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские стрелки Константин Обоскалов и Анна Бойко, горнолыжники Егор Коротеев и Дмитрий Пахомов, а также сноубордистка София Надыршина завоевали медали всероссийских стартов, расскзали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

София стала обладательницей двух золотых наград этапа Кубка России в городе Куса Челябинской области. Сноубордистка стала лучшей в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.

Константин и Анна выступали на первенстве России по стрельбе из пневматической винтовки в Ижевске. В парных состязаниях спортсмены стали третьими, а в стрельбе из пневматической винтовки стоя Константин Обоскалов одержал победу и заработал золотую медаль.

Егор Коротеев и Дмитрий Пахомов принимали участие во всероссийских соревнованиях «Сибирские бобрята» в Красноярске. Егор стал обладателем золотых наград в слалом-гиганте и комбинации, а Дмитрий - серебряной в слалом-гиганте.