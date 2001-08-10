Тихоокеанское
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15:26, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские стрелки завоевали две медали первенства России

Сахалинские стрелки завоевали две медали первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы Константин Обоскалов и Анна Бойко стали обладателями медалей первенства России по стрельбе из пневматической винтовки, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспрте.

Соревнования прошли в Ижевске и собрали более 500 спортсменов из 44 регионов страны.

Константин в стрельбе из пневматической винтовки стоя одержал победу и заработал золотую медаль.

В парных соревнованиях Константин и Анна показали третий результат и взяли бронзовую награду.

Константин Обоскалов и Анна Бойко – воспитанники тренера спортшколы игровых видов спорта Геннадия Лаптева, спортсмены-инструкторы центра спортивной подготовки Сахалинской области.

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