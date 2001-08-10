В южно-сахалинской спортшколе "Кристалл" стартовал набор детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Занятия в группах проходят на бюджетной (бесплатной) основе. Тренировать юных спортсменов будут специалисты высшего класса, среди которых мастера спорта России и мастер спорта СССР международного класса.
На отделении бокса ждут детей в возрасте от 9 до 13 лет. Прием заявок осуществляется онлайн через Госуслуги или систему ГИС «Спорт».
Заниматься спортивной гимнастикой приглашают мальчиков 2017 года рождения. Заявки также принимаются онлайн через или систему ГИС «Спорт».
Для зачисления в группы будущим боксерам и гимнастам предстоит сдать нормативы по общей физической подготовке.
Прием оригиналов документов продлится до 22 февраля текущего года, по адресу: СШ «Кристалл», ул. Горького 29, 2 этаж, отдел спортивной подготовки (с 09:00 до 17:15, обед с 13:00 до 14:00).
Подробная информация о наборе детей и перечень контрольных нормативов представлены на сайте «Кристалла». Там же можно ознакомиться с тренерским составом спортшколы.
Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.
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