Тихоокеанское
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15:23, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская область стала третьей в Рейтинге регионов по спортивно-туристическим маршрутам

Сахалинская область стала третьей в Рейтинге регионов по спортивно-туристическим маршрутам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федерация спортивного туризма России подвела итоги Рейтинга регионов в номинации «Спортивные туристские маршруты» за 2022 год. По его результатам Сахалинская область получила награду за третье место среди субъектов с населением менее одного миллиона человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Победителей и призеров определяют по годовым отчетам региональных федераций. В рейтинге учитывается количество походов, оформленных маршрутно-квалификационной комиссией. Они идут в региональный и федеральный зачеты.

- Сахалинская область - третья в Рейтинге регионов! Это прорыв, три года назад мы и мечтать о таком не могли! – отмечает руководитель островной федерации туризма и альпинизма Нина Мартыненко.

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