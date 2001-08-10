Сахалинская область стала третьей в Рейтинге регионов по спортивно-туристическим маршрутам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федерация спортивного туризма России подвела итоги Рейтинга регионов в номинации «Спортивные туристские маршруты» за 2022 год. По его результатам Сахалинская область получила награду за третье место среди субъектов с населением менее одного миллиона человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Победителей и призеров определяют по годовым отчетам региональных федераций. В рейтинге учитывается количество походов, оформленных маршрутно-квалификационной комиссией. Они идут в региональный и федеральный зачеты.

- Сахалинская область - третья в Рейтинге регионов! Это прорыв, три года назад мы и мечтать о таком не могли! – отмечает руководитель островной федерации туризма и альпинизма Нина Мартыненко.