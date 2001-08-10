4,5 млн рублей составит призовой фонд сахалинского лыжного марафона памяти Игоря Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Призовой фонд юбилейного, XXV марафона памяти И. П. Фархутдинова увеличили до 4 500 000 рублей. Его разделят между собой победители и призеры соревнований, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Благодаря поддержке правительства Сахалинской области, регионального центра спортивной подготовки и нашим партнерам, удалось собрать призовой фонд, который больше в несколько раз, чем в прошлом году, - рассказывает директор марафона, руководитель школы зимних видов спорта олимпийского резерва Михаил Шамсутдинов. - Сегодня организаторы все усилия бросили на подготовку трассы. Погода нам в этом немного помогает: сейчас выпало достаточное количество снега, в ближайшие дни ожидаем еще больше.

В этом году марафон пройдет 8 и 9 марта. Впервые в истории соревнований пройти трассы можно будет не только свободным, но и классическим стилем.

Старт дадут из поселка Лесное Корсаковского городского округа. Финиш – в городском парке имени Гагарина. Для участников, гостей и жителей города пройдет концерт и награждение за первый день. 9 марта участников марафона будут чествовать на ледовой площадке «Кристалла». Именно там победители гонки получат сертификаты и памятные подарки.

Заявки уже поступили от 590 лыжников из 25 регионов России. Регистрация продлится до 4 марта на сайте.

Сахалинский лыжный марафон входит в 29 уникальных соревнований Russialoppet. Его отличительной особенностью является дистанция из точки в точку через горный хребет. Петля 50-километровой дистанции проходит по берегу моря и через десять километров поворачивает к горам, чтобы объединиться с полумарафоном.

Организаторы сахалинского лыжного марафона: правительство Сахалинской области, центр спортивной подготовки Сахалинской области, школа олимпийского резерва зимних видов спорта, Russialoppet.