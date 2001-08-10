В Южно-Сахалинске наградили победителей турнира детских дворовых команд по хоккею с шайбой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице состоялась торжественная церемония закрытия и награждения участников турнира детских дворовых команд по хоккею с шайбой. Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому дню снега и проходило в рамках проекта «Спорт против подворотни», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в департаменте по физической культуре и спорту, такие соревнования пользуются большой популярностью не только среди юных хоккеистов, но жителей Южно-Сахалинска, которые с удовольствием приходят проболеть за спортсменов.

Так, по итогам турнира первое место завоевала команда «Спортивный город», «серебро» взяла команда «Метеор», третьими стала команда «Барсы», на четвертом месте - команда «Аврора».

Лучшими игроками турнира по хоккею названы:

– вратарь Богдан Коволевский;

– нападающий Данил Масейчук;

– защитник Василий Сальников;

– бомбардир Александр Бондаренко;

– самый умный игрок – Алексей Че.

Участникам и победителям вручили кубки, именные грамоты, флаги, вкусные призы.

Кроме этого, инструкторам по спорту МАУ «Спортивный город» передали новый инвентарь, приобретенный в рамках областной субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства.