Сахалинскую область на Детях Приморья представят спортсмены в пяти видах спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 островных спортсмена будут отстаивать честь Сахалинской области на предстоящих I Зимних международных спортивных играх "Дети Приморья", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Островной регион будет представлен в пяти направлениях.
За награды в горнолыжном спорте будут бороться Дарья Зенина, Анастасия Трясова, Александр Фёдоров и Дмитрий Тимофеев под руководством тренера Георгия Осипова.
Звание сильнейших сноубордистов будут оспаривать Кристина Зайцева, Таисья Желтова, Ульяна Белоусова, Никита Манакин, Матвей Добросовестный и Алексей Яблочников. Тренеры спортсменов – Ольга Желтова и Екатерина Крамаренко.
В лыжных гонках выступят Карина Поважнюк, Кира Рыкунова, Анна Диглис, Виктор Кустов, Максим Стрельченко и Дмитрий Шубнов. Тренеры – Наталья Константинова и Павел Шкапоров.
В состязаниях по фигурному катанию участие примут Ульяна Петрищева, Ксения Плотникова и Матвей Сендзюк. Представитель ребят – Ирина Петрищева.
За медали соревнований по кёрлингу будет сражаться смешанная команда в составе Марии Эм, Максима Михайлова, Надежды Дехтелинской и Араон Мин Сог под предводительством тренера Екатерины Антоновой.
Представитель делегации Сахалинской области – начальник отдела зимних видов спорта центра спортивной подготовки Борис Кулемжин.
I Зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут в различных городах Приморского края с 18 по 23 февраля.
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