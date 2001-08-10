Сахалинскую область на Детях Приморья представят спортсмены в пяти видах спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 островных спортсмена будут отстаивать честь Сахалинской области на предстоящих I Зимних международных спортивных играх "Дети Приморья", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион будет представлен в пяти направлениях.

За награды в горнолыжном спорте будут бороться Дарья Зенина, Анастасия Трясова, Александр Фёдоров и Дмитрий Тимофеев под руководством тренера Георгия Осипова.

Звание сильнейших сноубордистов будут оспаривать Кристина Зайцева, Таисья Желтова, Ульяна Белоусова, Никита Манакин, Матвей Добросовестный и Алексей Яблочников. Тренеры спортсменов – Ольга Желтова и Екатерина Крамаренко.

В лыжных гонках выступят Карина Поважнюк, Кира Рыкунова, Анна Диглис, Виктор Кустов, Максим Стрельченко и Дмитрий Шубнов. Тренеры – Наталья Константинова и Павел Шкапоров.

В состязаниях по фигурному катанию участие примут Ульяна Петрищева, Ксения Плотникова и Матвей Сендзюк. Представитель ребят – Ирина Петрищева.

За медали соревнований по кёрлингу будет сражаться смешанная команда в составе Марии Эм, Максима Михайлова, Надежды Дехтелинской и Араон Мин Сог под предводительством тренера Екатерины Антоновой.

Представитель делегации Сахалинской области – начальник отдела зимних видов спорта центра спортивной подготовки Борис Кулемжин.

I Зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут в различных городах Приморского края с 18 по 23 февраля.