Реализация проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект «Спорт в семью» объединил членов семей погибших участников специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Идея принадлежит южносахалинкам Наталии и Снежане Кауровым. Профессиональные инструкторы по горным лыжам и сноуборду, столкнувшись с потерей близкого человека в зоне СВО, решили с помощью совместных спортивных занятий помочь таким же семьям. Инициативу поддержали в администрации Южно-Сахалинска.

Первые тренировки состоялись в январе 2023 года. После окончания горнолыжного сезона проект трансформировался в круглогодичный. Весной участники проекта познакомились с керлингом, а после стартовали занятия на роликовых коньках, летом спортивные встречи проводились на сапбордах, водных лыжах и вейкбордах.

- Проект охватывает всех - и взрослых, и детей. Поддержать нас приходят и родственники участников. Все стали одной сплоченной, большой семьей. На этот, 2024 год, к нам записалось более 10 семей. К нам присоединились мамы и папы детей, которые встали на лыжи в прошлом сезоне. Новенькие участники подключаются постепенно, но мы всегда их ждем на занятиях, - отмечает инициатор проекта Наталия Каурова.

Тренировки на «Горном воздухе» проходят ежедневно по будням. Дополнительно в выходные дни организованы занятия в батутном центре и бассейне. Все тренировки проходят с соблюдением техники безопасности.

- На занятия мы пришли вместе с сыном — ему сейчас 12 лет. Весь горнолыжный сезон занимались. Мне еще нужно оттачивать свои навыки, а сын более активный, смелый — он уже уверенно чувствует себя, - рассказала южносахалинка Елена Вострикова. - Когда нам сообщили, что занятия по горным лыжам продолжатся, мы с сыном сразу же присоединились и будем заниматься.

- Мы проживали тяжелый период. Нам позвонила Наталья Константиновна и предложила прийти на тренировку. Мы переживали, как все сложится, но познакомившись с людьми, которые будут заниматься с нашими детьми, страх ушел, и целый год мы уже вместе. За это короткое время наши мальчики уже катаются свободно. А кроме того, летом мы занимались на сапах и роликах, - рассказала участница проекта Анара Сооронбаева.

Южно-сахалинский проект стал основоположником подобной инициативы. Сегодня участники транслируют свой опыт среди других регионов страны.

Содействие в реализации проекта также оказывает спортивный клуб «Неваляшка», спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» и другие неравнодушные граждане и организации. Помимо спортивных занятий, участники проекта посещают культурные мероприятия, экскурсии, совместно выезжают на природу, проводят день СВОей Семьи.

Отметим, администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по всесторонней поддержке семей участников СВО и повышение их социальной защищенности. Это одно из приоритетных направлений, которое является прямым исполнением поручений президента страны Владимира Путина.