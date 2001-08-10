Тихоокеанское
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14:19, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка София Надыршина завоевала два золота на этапе Кубка России

Сахалинка София Надыршина завоевала два золота на этапе Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина стала победительницей IV этапа Кубка России. Соревнования прошли в городе Куса Челябинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Победу островитянке принесли заезды в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гигант.

Ранее София одержала победу на Кубке чемпионов в Москве. Череда успешных выступлений помогли сахалинской сноубордистке возглавить всероссийский рейтинг по этому виду спорта среди женщин в возрасте старше 15 лет. За девять проведённых соревнований в этом сезоне София Надыршина набрала 800 очков. Следом за ней расположилась москвичка Полина Смоленцова - у нее 425 очков за девять стартов.

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