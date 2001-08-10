Сахалинка Анастасия Батманова стала третьей на IV этапе Кубка России по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанница СШОР зимних видов спорта, спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области Анастасия Батманова заняла третье место на IV этапе Кубка России по биатлону, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Ижевске и собрали более 100 спортсменов из разных регионов страны, а также Беларуси.

Анастасия выступала в спринте на дистанции 7,5 км и финишировала третьей, показав результат 25:05,5 секунды.