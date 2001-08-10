Тихоокеанское
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14:17, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Анастасия Батманова стала третьей на IV этапе Кубка России по биатлону

Сахалинка Анастасия Батманова стала третьей на IV этапе Кубка России по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанница СШОР зимних видов спорта, спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области Анастасия Батманова заняла третье место на IV этапе Кубка России по биатлону, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Ижевске и собрали более 100 спортсменов из разных регионов страны, а также Беларуси.

Анастасия выступала в спринте на дистанции 7,5 км и финишировала третьей, показав результат 25:05,5 секунды.

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