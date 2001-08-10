На Сахалине определили сильнейших юных летающих лыжников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зимнее первенство областной спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта по прыжкам на лыжах с трамплина прошло в Южно-Сахалинске. На трамплинном комплексе «Высота» своё мастерство в дальности полёта на протяжение двух дней демонстрировали более 60 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Этот ежегодный турнир позволяет нам определить рейтинг спортсменов и взять на заметку тех, кто может попасть в сборную команду Сахалинской области. В первый день состязаний в программе прыжки с 20-и и 30-метровых трамплинов. На следующий день лыжники соревновались в прыжках с трамплина К-10, - рассказал главный судья соревнований Денис Веселов.

Летающие лыжники делали три прыжка с трамплина. Первый был пробным, результаты остальных двух суммировались и уже шли в зачёт спортсмену.

На трамплине К-30 в возрастной группе 2010-2011 г.р. среди юношей лучшим стал Антон Терещенков, на втором месте расположился Иван Ворончихин, тройку призеров замкнул Максим Сазонов. Среди девушек первое место заняла Диана Ермоленко, второе место у Анны Гончаровой, третьей стала София Бехтерева.

На 30-метровом трамплине в возрастной группе 2008-2009 г.р. в категории «микст» лучший результат показала Кира Фендрикова, за ней расположились Тимур Зарубин и Алина Пак.

В возрастной группе 2012 г.р. на трамплине К-20 среди девочек золото соревнований завоевала Александра Рыбакова, серебряная медаль у Анастасии Астаповой, бронзовый результат показала Елена Мордовина. Среди мальчиков первым стал Павел Сургучев, на втором месте расположился Александр Подрядчиков, третье место у Тимофея Добросовестного.

В прыжках на лыжах с 20-метрового трамплина в возрастной группе 2013 г.р. среди девочек не было равных Василисе Бакаловой, второй стала Анна Волкова, тройку призеров замкнула Эвелина Говтвянская. Среди мальчиков этой возрастной группы первое место занял Артём Козуто, второе место у Александра Зуева, Леонид Мордовин расположился на третьем месте.

- В этот вид спорта я пришел только в прошлом году. До этого занимался футболом, но он мне стал не интересен. В прыжках на лыжах с трамплина у меня практически сразу стало получаться, чему был очень рад. Сегодня в своих силах я был уверен с самого утра, поэтому результатом доволен, - сказал Александр Зуев.

На самом маленьком 10-метровом трамплине спортсмены соревновались только «миксте».

В возрастной группе 2013 г.р. золотую медаль выиграла Ольга Воронова, серебро завоевал Данил Архипов, бронзовую награду получил Владислав Савичев.

Лучшим в возрастной группе 2014 г.р. стал Никита Афанасьев, второе место заняла Валентина Минеева, третье место у Артёма Черепова.

Среди спортсменов 2015 г.р. Юрий Сахарницкий расположился на первом месте, второй результат показал Святослав Федоров, замкнул тройку призеров Алексей Чен.