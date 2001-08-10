Сахалинцы завоевали пять медалей на первенстве Приморского края по армейскому рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уссурийске завершился юношеский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти старшего сержанта Е. В. Строкача. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область представила сборная команда из представителей спортивных клубов «Триумф», «Буесть» и «Викинг».

По результатам поединков в возрастной категории «12-13 лет» золото завоевали Кирилл Бодров (весовая категория «до 36 кг»), Алексей Бисиев (в/к «до 40 кг») и Антон Самохвалов (в/к «до 55 кг»). Евгений Лужецкий в категории «до 45 кг» стал серебряным призером.

Среди спортсменов в возрасте 14-15 лет Иван Цемка (в/к «до 55 кг») сумел завоевать еще одно серебро для островной команды.

- На протяжении всего турнира борьба носила жесткий и бескомпромиссный характер. Армейский рукопашный бой — это самый массовый военно-прикладной вид спорта, который имеет огромный военно-патриотический потенциал. Я уверен, что благодаря развитию АРБ в нашей стране мы сможем воспитать ребят не только развитыми физически, имеющими необходимые двигательные умения и навыки, но в первую очередь обладающими теми морально-нравственными качествами, которые нужны для настоящих патриотов и защитников нашей Родины! – отметил представитель команды Евгений Пряхин.

В общем зачете сахалинцы заняли пятое место из одиннадцати, а Евгений Лужецкий получил приз «За волю к победе».