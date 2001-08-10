Сахалинцы завоевали пять медалей на первенстве Приморского края по армейскому рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Уссурийске завершился юношеский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти старшего сержанта Е. В. Строкача. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Сахалинскую область представила сборная команда из представителей спортивных клубов «Триумф», «Буесть» и «Викинг».
По результатам поединков в возрастной категории «12-13 лет» золото завоевали Кирилл Бодров (весовая категория «до 36 кг»), Алексей Бисиев (в/к «до 40 кг») и Антон Самохвалов (в/к «до 55 кг»). Евгений Лужецкий в категории «до 45 кг» стал серебряным призером.
Среди спортсменов в возрасте 14-15 лет Иван Цемка (в/к «до 55 кг») сумел завоевать еще одно серебро для островной команды.
- На протяжении всего турнира борьба носила жесткий и бескомпромиссный характер. Армейский рукопашный бой — это самый массовый военно-прикладной вид спорта, который имеет огромный военно-патриотический потенциал. Я уверен, что благодаря развитию АРБ в нашей стране мы сможем воспитать ребят не только развитыми физически, имеющими необходимые двигательные умения и навыки, но в первую очередь обладающими теми морально-нравственными качествами, которые нужны для настоящих патриотов и защитников нашей Родины! – отметил представитель команды Евгений Пряхин.
В общем зачете сахалинцы заняли пятое место из одиннадцати, а Евгений Лужецкий получил приз «За волю к победе».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:24 Сегодня Сахалинцы завоевали пять медалей на первенстве Приморского края по армейскому рукопашному бою
09:00 Сегодня Кухонная плита убила ребенка в Приморье
09:29 Сегодня На Сахалине для военнослужащих, находящихся в госпитале, организовали праздник
10:10 Сегодня Из Южно-Сахалинска перед грядущим циклоном усилили вывоз снега
17:09 18 Января Сахалинцев просят помочь разыскать мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка
10:00 16 Января Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора проведет прием на Сахалинской таможне
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
13:00 16 Января Южносахалинцы устроили акцию поддержки для дорожных служб города
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
16:54 29 Декабря В Южно-Сахалинске идет подготовка к рейтинговому голосованию по благоустройству общественных территорий
10:01 29 Декабря В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
Выбор редакции
- 14:47 Сегодня На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируется метель
- 12:09 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады
- 12:59 19 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" открыл дополнительные площади под обслуживание рейсов внутренних авиалиний
- 10:12 19 Января Сахалинские брейкеры взяли 13 медалей на дальневосточных соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?