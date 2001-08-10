Тихоокеанское
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10:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

Хоккеисты "Кристалла" встретятся с читинским "Манулом"

Хоккеисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" в Южно-Сахалинске 23 и 24 января примет очередные матчи первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

На льду встретятся хозяева площадки – «Кристалл» и хоккеисты «Манула» из Читы.

Команды уже встречались в прошлом году в рамках первенства ДФО. Тогда «Кристалл» одержал одну победу и потерпел поражение (6:3, 2:4).

К моменту встречи «Манул» занимает шестое место турнирной таблицы. «Кристалл» находится на четвертой строчке.

Серия матчей с участием островных хоккеистов пройдет на льду спортшколы «Кристалла» в Южно-Сахалинске 23 и 24 января в 17:00.

За ходом хоккейных баталий можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.

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