Южно-Сахалинск принимает дальневосточные соревнования по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В учебно-тренировочном центре «Восток» проходит первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. В нем принимают участие более 330 спортсменок из 10 регионов: Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, а также Еврейской автономной области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Отрадно, что наша область в очередной раз принимает старты такого уровня. Мы постоянно работаем над тем, чтобы спортсмены, которые приезжают к нам на соревнования, всегда чувствовали себя комфортно и имели все необходимое для тренировок и выступлений. Желаю вам успехов, проявите весь свой талант! – приветствовал участниц и гостей заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

В течение пяти дней гимнастки будут бороться за медали в групповых упражнениях, индивидуальном многоборье и командном зачёте.

- Мы довольны тем, что показали сегодня, но можем и лучше. Усердно тренируемся и готовимся к каждым соревнованиям. Для нас самое главное это взаимоуважение в коллективе, умение прислушиваться друг к другу, - поделилась участница соревнований из Приморского края Елизавета Чуприна.

Сахалинскую область представляют 13 спортсменок и семь групповых команд.

Первенство продлится до 21 января и завершится финальными выступлениями в многоборье КМС и перворазрядников, а также церемонией закрытия.